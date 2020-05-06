Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее

Исследователи рекомендуют обратить внимание на овощи и фрукты.
Австралийские ученые выделили продукты питания, которые делают мужчин более привлекательными.
Ученые из Университета Макквари полагают, что определенные продукты помогут развить сексуальность мужчин.
Исследователи провели ряд исследований и пришли к выводу, что употребление овощей и фруктов провоцирует у мужчин более приятный запах тела и является своеобразным феромоном для женщин.
"Мы давно знаем, что запах является важной составляющей привлекательности, особенно для женщин. Ученые говорят, что пот не только может сигнализировать о состоянии здоровья, но и играет важную роль в процессе привлечения партнера", – отметил автор исследований Ян Стивен.
Ученые также выделили список продуктов, которые делают мужчин менее привлекательными. Негативное влияние оказывает пища, содержащая чрезмерное количество углеводов.
Среди прочих специалисты выделили следующие:
рис;
гречка;
овсяные хлопья;
цельнозерновой хлеб;
горох;
макароны из твердых сортов пшеницы;
кукуруза вареная;
картофель;
свекла;
тыква.
Напомним, в Британии медоносные пчелы начали умирать от вирусного заболевания, похожего на коронавирус.
Как ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.