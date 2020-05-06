Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее

Определена еда, делающая мужчин сексуальнее / med.vesti

Австралийские ученые выделили продукты питания, которые делают мужчин более привлекательными.

Ученые из Университета Макквари полагают, что определенные продукты помогут развить сексуальность мужчин.

Исследователи провели ряд исследований и пришли к выводу, что употребление овощей и фруктов провоцирует у мужчин более приятный запах тела и является своеобразным феромоном для женщин.

"Мы давно знаем, что запах является важной составляющей привлекательности, особенно для женщин. Ученые говорят, что пот не только может сигнализировать о состоянии здоровья, но и играет важную роль в процессе привлечения партнера", – отметил автор исследований Ян Стивен.

Ученые также выделили список продуктов, которые делают мужчин менее привлекательными. Негативное влияние оказывает пища, содержащая чрезмерное количество углеводов.

Среди прочих специалисты выделили следующие:

рис;

гречка;

овсяные хлопья;

цельнозерновой хлеб;

горох;

макароны из твердых сортов пшеницы;

кукуруза вареная;

картофель;

свекла;

тыква.

Напомним, в Британии медоносные пчелы начали умирать от вирусного заболевания, похожего на коронавирус.

Как ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.