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Ученые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнее

6 мая 2020, 02:20

Исследователи рекомендуют обратить внимание на овощи и фрукты.

Мужчина
Определена еда, делающая мужчин сексуальнее / med.vesti

Австралийские ученые выделили продукты питания, которые делают мужчин более привлекательными.

Ученые из Университета Макквари полагают, что определенные продукты помогут развить сексуальность мужчин.

Исследователи провели ряд исследований и пришли к выводу, что употребление овощей и фруктов провоцирует у мужчин более приятный запах тела и является своеобразным феромоном для женщин.

"Мы давно знаем, что запах является важной составляющей привлекательности, особенно для женщин. Ученые говорят, что пот не только может сигнализировать о состоянии здоровья, но и играет важную роль в процессе привлечения партнера", – отметил автор исследований Ян Стивен.

Ученые также выделили список продуктов, которые делают мужчин менее привлекательными. Негативное влияние оказывает пища, содержащая чрезмерное количество углеводов.

Среди прочих специалисты выделили следующие:

  • рис;

  • гречка;

  • овсяные хлопья;

  • цельнозерновой хлеб;

  • горох;

  • макароны из твердых сортов пшеницы;

  • кукуруза вареная;

  • картофель;

  • свекла;

  • тыква.

Напомним, в Британии медоносные пчелы начали умирать от вирусного заболевания, похожего на коронавирус.

Как ранее сообщалось, в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.

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