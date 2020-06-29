Диетолог предупредила о вреде шашлыка

Шашлык может вызвать онкологию / УНИАН

Российский врач-диетолог Марина Макиша утверждает, что частое употребление в пищу шашлыка наносит организму непоправимый вред.

В беседе с телеканалом Звезда медик подчеркнула, что регулярные трапезы с жаренным на углях мясом могут способствовать развитию рака.

По словам диетолога, поскольку данное блюдо готовят на открытом огне, на куски мяса попадает сажа, являющаяся канцерогеном. Она отметила, что в слишком жирном шашлыке присутствуют трансжиры, которые вредят печени. В больших количествах эти соединения также провоцируют развитие онкологических заболеваний.

Макиша добавила, что хрустящая корочка на мясе является особенно вредной, именно она может вызвать рак.

Читайте также"Не ходите на шашлыки": баскетболист забил тревогу и обратился к украинцам"Происходит гликация белков. Эти соединения ускоряют процесс старения, они могут способствовать образованию свободных радикалов в организме", — сказал она.

Диетолог добавила, что оптимальная порция шашлыка без вреда для организма - 200-250 граммов. Такое мясо она не рекомендует употреблять в пищу чаще одного раза в неделю.

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