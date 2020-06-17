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И 39 тысяч, и 47 тысяч: названа цена контракта 2020 в вузах Украины

17 июня 2020, 20:07

Минимальная стоимость обучения привязана к доходам населения области: она не может превышать 3 средних региональных зарплат.

Стоимость обучения в вузах Украины 2020 - озвучены расценки
Стоимость обучения в вузах Украины 2020 - озвучены расценки / svit24.net

Стоимость обучения в вузах Украины 2020 достигает 47 тысяч гривен – для магистра. Если говорить о бакалаврах, то тут минимальная стоимость обучения в вузах Киева 2020 (минимальная сумма контракта) варьируется от 6 тыс. грн до 39 тыс. грн.

"Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора", – цитирует Министерство образования и науки замглавы ведомства Егора Стадного.

Минимальная стоимость обучения привязана к доходам населения области: она не может превышать 3 средних региональных зарплат.

Стоимость обучения в вузах Украины 2020 - озвучены расценки

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Стоимость обучения в вузах Украины 2020 – перечень специальностей

В перечень 38 наиболее популярных специальностей вошли:

  • специальности отраслей информационных технологий,
  • право,
  • политология,
  • экономика,
  • международные отношения,
  • менеджмент и маркетинг,
  • туризм,
  • дизайн,
  • ряд специальностей сферы здравоохранения, в том числе фармация, стоматология, педиатрия и др.

Полный перечень специальностей можно посмотреть здесь:

Стоимость обучения в вузах Украины 2020 - озвучены расценки

Стоимость обучения в вузах Украины 2020 – вузы Украины

Самая высокая индикативная себестоимость обучения определена для 9 заведений. Минимальная стоимость контракта в каждом высшем учебном заведении Украины можно посмотреть здесь.

Напомним, ВНО в Украине отменять не будут. 17 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что ВНО пройдет по намеченному плану.

образование Минобразования контракт новости Украины
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