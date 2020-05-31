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Тараканье молоко - супереда будущего: ученые расхвалили его пользу

31 мая 2020, 14:15

Молоко таракана более чем в четыре раза питательнее коровьего молока, говорят ученые.

молоко
Ученые рассказали о пользе тараканьего молока / econet.ua

Ученые считают, что тараканье молоко может стать новым суперпродуктом, и это не шутка. Международная группа ученых определила последовательность кристаллического белка, расположенного в средней кишке тараканов.

Оказалось, что молоко таракана более чем в четыре раза питательнее коровьего молока, и исследователи считают, что оно может стать источником питания растущего населения Земли в будущем, пишет научное издание Science Alert.

Хотя у большинства тараканов на самом деле нет молока, ученые узнали, что есть исключительный вид - таракан-жук (Diploptera punctate), который является единственным известным тараканом, который кормит своих детей молоком.

Тот факт, что насекомое производит молоко, довольно удивителен - но больше всего удивляет исследователей то, что один из этих кристаллов белка содержит более чем в три раза больше энергии, чем в эквивалентном количестве молока буйвола.

"Кристаллы похожи на полноценную пищу - в них есть белки, жиры и сахар. Если вы посмотрите на последовательность белков, они содержат все незаменимые аминокислоты", - сказал Санчари Банерджи, один из членов команды, в интервью Times Индия.

По словам ученых, доить таракана – сложная процедура, поэтому международная группа ученых во главе с исследователями из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Индии решила упорядочить гены, ответственные за производство кристаллов молочного белка, чтобы увидеть, могут ли они как-то копировать их в лаборатории.

По словам ученых, такое молоко поможет решить проблему нехватки продовольствия.

Читайте такжеПочему объятия исцеляют, а массаж добавляет ума: ответ ученыхНапомним, ранее сообщалось, если пить молоко регулярно, то можно нанести вред здоровью. Дело в том, что в одном стакане молока содержится четверть суточной дозы холестерина. Таким образом регулярное употребление молока приводит к повышению уровня холестерина в крови, негативно влияет на стенки сосудов и может привести к гипертонии – а это "тихий убийца".

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