Вирус легко передается: ученые предрекли миру новую пандемию

Ученые предрекли миру новую пандемию / Reuters

Коронавирус 2020 стал самым большим испытанием для человечества за последние 100 лет. Но не последним. Китайские исследователи проверили, какие вирусы гриппа циркулировали среди свиней на фермах страны в 2011–2018 годах, и определили, как менялась с годами их встречаемость. Они выяснили, что доминирующий с 2016 года у домашних свиней в КНР вирус G4 EA H1N1 может стать причиной новой пандемии.

Об этом сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе исследования ученые взяли 29 918 мазков из носа у убитых на мясо животных. Вирусы в материале выявляли полимеразной цепной реакцией: смотрели в первую очередь на гены гемагглютининов (H в названии вируса гриппа) и нейраминидаз (N в названии вируса гриппа). Их последовательности сравнивали с теми, что уже известны для других штаммов.

Геном одной из 179 найденных разновидностей вируса, наиболее близкой по строению генов H и N к вызвавшему в 2009 году пандемию штамму H1N1pdm2009, определили полностью. На культурах клеток эпителия трахеи человека авторы исследования проверили, насколько легко он связывается с сиалогликопротеином SAα2,6Gal - одной из ключевых молекул для инфицирования вирусами гриппа.

Кроме того, были проанализированы данные иммунологических тестов на антитела к определенным штаммам вирусов 338 работников 15 свиноферм. Их сравнили с результатами аналогичных тестов 230 человек, не задействованных в животноводстве.

Оказалось, что в 2016 году среди китайских свиней начал быстро распространяться новый штамм вируса гриппа H1N1, который авторы назвали G4 EA H1N1. С тех пор он встречается чаще остальных. По всей видимости, G4 EA H1N1 появился в результате смешения евразийских и американских штаммов A/H1N1. В экспериментах с культурами клеток он предпочтительно связывался с "человеческой" версией сиалогликопротеина SAα2,6Gal. Дополнительная серия опытов на хорьках показала, что G4 EA H1N1 легко передаётся от одного животного другому.

У работников свиноферм антитела к вирусу выявили в 10,4% случаев, у людей, не связанных с сельским хозяйством, - в 4,4% случаев. Все это (близость к человеку, большая доля людей с антителами к штамму, легкость его связывания с нужным гликопротеином и передачи от одной особи к другой) указывает на то, что G4 EA H1N1 может в ближайшие годы стать причиной новой пандемии.

Поэтому авторы указывают на необходимость как можно скорее начать периодические проверки работников свиноферм и животных на инфекции, связанные с вирусами гриппа.

Напомним, ранее британский ученый Майкл Грегор заявил, что новый потенциальный источник пандемии - птицефабрики.

На эту тему Грегор выпустил книгу, снабженную тремя с половиной тысячами ссылок на научные исследования. Нынешнюю пандемию коронавируса по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, ученый считает "легкой репетицией на двоечку", пишет Dailymail.