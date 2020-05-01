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Ученые назвали главные признаки долголетия

1 мая 2020, 02:13

Исследователи полагают, что важна генетика и образ жизни.

Пенсионеры
Ученые назвали признаки долголетия / УНИАН

Датские ученые озвучили основные признаки долголетия и отметили, что в мире увеличивается продолжительность жизни.

Как сообщает Joinfo, люди стали жить дольше благодаря развитию медицины и технологий.

По мнению экспертов, на долголетие влияет генетическая предрасположенность, также здоровый образ жизни.

Считается, что человек проживет дольше, если он выглядит моложе своего возраста. Это исследование ученые проводили на протяжении 12 лет и выяснили, что внешние признаки важны для долголетия.

Женщины, как правило, живут на 6-8 лет дольше мужчин. Причина заключается в биологических признаках и более безопасном образе жизни.

Читайте такжеЭксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19Важным фактором долгой жизни является индекс массы тела в диапазоне от 18,49 до 24,9. Лишние килограммы и наличие брюшного жира укорачивают жизнь человека. Ученые отмечают также важность хорошего сна и полноценного отдыха. Немаловажный фактор – занятия спортом, что позволяет сохранить физическое здоровье. Также исследователи отмечают, что дольше живут люди, которые имеют высокий рост.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

Также ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

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