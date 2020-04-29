Ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном

Чай с лимоном далеко не для всех полезен / 1zoom.ru

Чай с лимоном традиционно часто употребляют при простуде и достаточно эффективно, однако при похудении часто пить этот напиток не рекомендуют.

Как сообщают специалисты портала Медицина 2.0, лимонная кислота, как правило, раздражает слизистую желудка.

Особенно опасен чай с лимоном для тех, кто страдает гастритом, таким пациентам врачи-гастроэнтерологи рекомендуют в период обострения гастрита пить чай с молоком, медом или травяной, однако не с лимоном.

Несмотря на известную пользу, чай с лимоном не рекомендуют употреблять в неограниченных количествах при простудных заболеваниях. Витамин С, который содержится в лимоне в огромном количестве, находятся в перечне продуктов, которые усиливают мозговую деятельность и способствуют активизации кровообращения.

Читайте такжеЭксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19На зубную эмаль чай с лимоном также оказывает негативное воздействие. Кислота и сахар, которые содержаться в напитках, разрушают зубную эмаль. Категорически запрещено пить чай с лимоном тем, у кого поставлен диагноз глаукома (повышение внутриглазного давления).

Ученые рекомендуют при простуде ограничиться тремя – четырьмя чашками чая с лимоном в день. Однако это не относится к тем, у кого аллергия на цитрусовые. Обманом является и изменение цвета чая при использовании лимона, поэтому может показаться, что напиток недостаточно крепкий.

Напомним, ученые в результате исследований пришли к выводу, что бокал вина приравнивается к часу тренировок в тренажерном зале.

Ранее эксперт рассказал, способен ли секс улучшать иммунитет.

Также врач поведал, сколько секса людям хватит для здоровья.