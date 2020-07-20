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Ученые предсказали появление нового океана на Земле

Африканский континент разделится на две части.

20 июля 2020, 03:31
океан
В восточной части Африки может появиться новый океан / Фото pixaby

В течение 5-10 миллионов лет африканский континент разделится на две части из-за расхождения тектонических плит. В результате между ними образуется новый океан.

К такому выводу пришли ученые США и Великобритании, передает NBC News.

Исследователи отмечают, что доказательством этого процесса является трещина длиной в 56 километров в пустыне Эфиопии.

Разлом наметился в 2005 году в Афарской котловине. Он произошел за пару дней, но при этом был эквивалентен нескольким годам движения. По словам ученого из британского Университета Лидса Кристофера Мура, континентальный рифт в этом месте превращается в океанический.

Через миллионы лет после возникновения разлома Аденский залив и Красное море затопят Восточно-Африканскую рифтовую долину, в результате чего и образуется новый океан. В свою очередь, восточная часть Африки превратится в отдельный небольшой континент.

Напомним, ранее ученый раскрыл жуткий сценарий конца света.

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