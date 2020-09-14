Ученые выявили признаки жизни на Венере

Венера / фото: ovenere.ucoz.ru

В США специалисты обнаружили в атмосфере Венеры редкое химическое соединение, которое может указывать на существование там живых микроорганизмов.

Как сообщает The New York Post, ученые нашли на планете фосфин.

По словам исследователей, это вещество, которое в химии называют гидрид фосфора или PH₃, представляет собой бесцветный ядовитый газ, который крайне редко встречается в естественных условиях.

На планете Земля фосфин ассоциируют с микробами, которые живут в кишечнике животных, таких как пингвины, или в средах, бедных кислородом, например, болотах. Данное редкое химическое соединение выделяется при ударе молний и в результате вулканической активности. Уточняется, что на нашей планете фосфин, как правило, выявляется лишь в очень небольших количествах.

Отметим, открытие поспособствует привлечению внимания ученых к Венере, поскольку ранее все исследования по внеземной жизни обходили эту планету. Все дело в том, что температура ее поверхности составляет около 470°С, высокое давление в считанные минуты уничтожает все устройства.

Напомним, потенциально опасный астероид 2011 ES4 общим размером приблизительно с многоквартирный дом приближался к планете Земля.

Ранее астероид 1998 OR2 в "маске" гигантских размеров приблизился к Земле и пролетел мимо нее на минимальном расстоянии.