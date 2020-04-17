Украинские специалисты поучаствуют в подготовке к запуску ракеты-носителя "Антарес" в США

Группа специалистов ГП КБ "Южное" имени Янгеля" и НПП "Хартрон-Аркос" отправились в США для участия в работах по подготовке к запуску ракеты-носителя корпорации Northrop Grumman "Antares".

Американская корпорация Orbital Sciences Corporation, которая входит в состав корпорации Northrop Grumman по контракту с NASA два раза в год доставляет грузы на МКС.

Уже 7 сентября 2020 года ракета будет использована для доставки грузов на международную космическую станцию (МКС) по заказу NASA.

Для недопущения срыва подготовки очередной миссии NG-14 вследствие усиленных карантинных мер Northrop Grumman в координации с КБ "Южное" и Посольством Украины в США отправила в Киев чартерный самолет, чтобы забрать украинских специалистов, принимающих активное участие в подготовке ракеты-носителя Антарес к пуску.

В СНБО заявили что перелет украинских специалистов стал возможен благодаря принятия решений о предоставлении необходимых разрешений на вылет и межведомственной координации совместных, а также действий со стороны СНБО Украины.

Директор КБ "Южное" Александр Дегтярев заявил о том, что наша страна показала готовность и способность оперативно принимать решения и предпринимать решительные действия в интересах международного сообщества.

Напомним, что осенью запланирован уже 13-й старт украино-американской ракеты.