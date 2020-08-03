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Стали известны сроки производства вакцины от коронавируса

3 августа 2020, 01:38

К началу 2021 года можно говорить о переходе на вакцинацию.

вакцинация
Названы сроки появления вакцины от COVID-19 / Фото: zt-rada.gov.ua

Медики предупреждают о том, что до появления лекарств или вакцины действенным методом профилактики распространения COVID-19 остаются ограничительные противоэпидемические меры.

Тем временем генеральный директор научного центра Вектор Ринат Максютов в эфире Россия 1 назвал сроки начала производства вакцины от коронавируса.

По его словам, производство вакцины от COVID-19 планируется начать в ноябре.

"Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере [людей из] групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию", — сказал он.

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По его словам, первыми процедуру вакцинации пройдут медицинские работники и врачи. Затем вакцинация станет массовой, отметил Максютов.

Напомним, ранее была озвучена цена американской вакцины от коронавируса. Стоимость препарата может измениться, но пока планируется продавать препарат по цене в 50-60 долларов (примерно 1540 грн).

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В свою очередь в Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19. Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.

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