Вакцина от COVID-19 потеряет смысл: эксперт ошеломил прогнозом

Эксперт предупредил о второй волне коронавируса / Фото pixabay.com

Уже осенью человеческая популяция уже приобретет коллективный иммунитет к коронавирусу, поэтому вакцинация потеряет смысл, заявил заведующий лабораторией центра Вектор Ильназ Иматдинов.

Как подчеркнул он в эфире Россия 24, люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут снова заболеть во вторую волну COVID-19.

"Если бы это в самом деле было так, то было бы хорошо. К сожалению, на текущий момент эпидемиологические исследования указывают на обратную ситуацию. Когда люди переболевают в легкой форме, титр антител у них сохраняется несколько месяцев, после чего исчезает", - отметил эксперт.

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"Поэтому не совсем понятно, как скажется вторая волна на этих людях, то есть, заболеют они повторно или нет - вопрос открыт", - добавил Иматдинов.

Напомним, ранее врач-анестезиолог Павел Сильковский заявил о том, что устойчивость иммунитета к коронавирусу COVID-19 зависит от реакции организма на болезнь.

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Он подчеркнул, что в случае агрессивной инфекции иммунитет вырабатывается более стойкий.