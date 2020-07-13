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Что снижает смертность от коронавируса: ответ ученых поразил многих

Есть корреляция между использованием вакцины БЦЖ и снижением уровня смертности от COVID-19.

13 июля 2020, 02:31
Вакцина
Ученые рассказали, что снижает риск тяжелой формы COVID-19 / Reuters

Противотуберкулезная вакцина БЦЖ может быть эффективной в борьбе с коронавирусом.

К такому выводу пришли ученые из Политехнического института Вирджинии, которые установили, что, хотя вакцина против туберкулеза и не снижает риск тяжелой формы COVID-19, однако может влиять на смертность, сообщает CNN.

В исследовании утверждается, что существует твердая корреляцию между использованием вакцины БЦЖ и снижением уровня смертности от COVID-19 в социально похожих европейских странах.

"Что отличает нашу работу от других, так это то что мы были крайне осторожны в исключении переменных. Когда мы их убирали, связь должна была бы исчезнуть, если бы наши предположения были ошибочны. Но вместо того, чтобы исчезнуть, связь становилась все сильнее и сильнее – более последовательной", – отмечают авторы исследования.

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Ученые также подчеркнули, что страны с вакцинацией БЦЖ имеют защиту от заболеваемости и смертности. Кроме того, существует вероятность того, что вакцина БЦЖ может повысить эффективность и будущей вакцины против коронавируса.

Напомним, клинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить уже в июле 2020 года, заявил глава немецкой компании Biontech Угур Сахин.

Он спрогнозировал, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года

коронавирус коронавирус новости Вакцина Covid-19 БЦЖ
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