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Вакцина от коронавируса таит опасность: ученый сделал громкое заявление

8 августа 2020, 03:30

Речь идет о возможности усиления болезни, подчеркнул Александр Чепурнов.

вакцина
Рано говорить о сроках производства вакцины от коронавируса / УНИАН

Российская вакцина от COVID-19 может быть опасна, заявил бывший завлабораторией особо опасных инфекций Вектор Александр Чепурнов.

По его словам, на данный момент нет ни одной научной публикации разработчиков, сообщает pdmnews.ru.

"Опасность есть. Речь о возможности усиления болезни при неправильном конструировании вакцины. Нужно время. Ведь смысл нейтрализующих свойств антитела заключается в том, что при присоединении к вирусу антитело блокирует способность вируса заражать клетку. Но антитела бывают разные. В некоторых ситуациях (а для коронавируса это уже известно) происходит усиление инфекции при некоторых антителах. Должно быть известно, какие антитела формирует вакцина", - пояснил он.

При этом ученый подчеркнул, что пока рано говорить о сроках производства вакцины от коронавируса.

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"И пока я не увижу нормальных публикаций научных, в которых написано, как исследовалась вакцина, какой уровень нейтрализации образуется, от каких доз вируса она защищает и, главное, не формируется ли у нее способность к антителозависимому усилению инфекции, говорить о выпуске вакцины нельзя", - добавил Чепурнов.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, когда и сколько украинцев получат вакцину от COVID-19. Виктор Ляшко подчеркнул, что Минздрав напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет.

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