Неожиданное спасение от COVID-19: в Германии сделали громкое заявление

Ученые все ближе к получению вакцины от COVID-19 / Фото: zt-rada.gov.ua

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется завершить уже в июле 2020 года, заявил глава немецкой компании Biontech Угур Сахин.

Он спрогнозировал, что действующая вакцина против COVID-19 может появиться уже в декабре 2020 года, пишет The Wall Street Journal.

По его словам, после сертификации массовый выпуск вакцины может быстро начаться в Европе и США. При этом к концу 2021 года число одобренных вакцин превысит 1 млрд.

Сахин считает, что не менее 10 лет уйдет лишь на то, чтобы население планеты выработало необходимый иммунитет к коронавирусу.

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"Я полагаю, что этот вирус по-настоящему останется в прошлом лишь тогда, когда больше 90% населения всего мира выработают иммунитет, переболев или сделав прививку", – добавил специалист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о получении вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую сейчас тестирует англо-шведская фармацевтическая компания АstraZeneca, зарегистрированная в Великобритании.