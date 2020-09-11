Вакцина от коронавируса: врач предупредил о неожиданных проблемах

Вскоре будет получена вакцина от коронавируса, подчеркнул Борис Донской / Reuters

Мир максимально приблизился к созданию вакцины от коронавируса, заявил иммунолог Борис Донской.

Как подчеркнул он в ​​эфире телеканала Украина 24, фактически уже начался третий этап в процессе получения вакцины от Covid-19.

"Это уже окончательное тестирование для того, чтобы выяснить уровни эффективности и сравнить один с другим, выяснить, на какие модели, схемы прививки дальше лучше ориентироваться. Она будет готова, какая-то из них точно будет эффективна в ближайшие месяцы. И мы выясним, какая самая эффективная и какую лучше использовать", - заявил иммунолог.

Но, по его словам, будут проблемы с изготовлением больших объемов вакцины, ведь для этого нужны колоссальные ресурсы всех стран.

"Кроме того, нужно, чтобы ряд стран изменили законодательство о вакцинации. Например, это будет не смешно, когда прививки будут доступны, но в Украине не будет разрешения на их использование. В Украине сложная бюрократия. И даже абсолютно нормальной препарат, который все тестирования прошел - Украина все равно не позволит его использование и закупку, пока он не соберет все наши бюрократические бумажки. Не хотел бы, чтобы так было", - отметил Донской.

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Напомним, ранее в международной компании AstraZeneca рассказали о вероятности начала испытаний вакцины от коронавируса.

По словам генерального директора компании AstraZeneca Паскаля Сорио, приостановка исследований препарата связана с выяснением качества.

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Сорио подчеркнул, что до конца года необходимо установить, защитит ли его экспериментальная вакцина людей от COVID-19, если британскому производителю лекарств будет разрешено возобновить испытания.