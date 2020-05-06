Ученые предупредили, кому противопоказаны помидоры

Кому надо исключить из своего рациона помидоры / УНИАН

Помидоры известны огромным количеством витаминов и антиоксидантов, однако не для всех они одинаково полезны.

Ученые утверждают, что в помидорах содержится ликопин – антиоксидант, помогающий защитить сосуды и сердце, снижающий уровень холестерина и борющийся со свободными радикалами.

Особенно полезно употреблять эти яркие овощи уже после того, как они подверглись термической обработке. В частности, полезна томатная паста, если она приготовлена в домашних условиях без добавления соли и сахара. Эксперты рекомендуют протушить помидоры с добавлением специй. Такой соус можно добавлять в разные блюда и сочетать с мясом или рыбой.

Читайте такжеУченые назвали еду, которая делает мужчин сексуальнееОднако некоторым людям помидоры категорически противопоказаны. Нельзя их употреблять в пищу при гастрите или язве желудка. Также томаты не должны присутствовать в рационе пациентов, которые страдают от заболеваний почек.

Напомним, ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном.

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