Врач озвучил симптомы ухудшения состояния сосудов

Некоторые симптомы указывают на ухудшение состояния сосудов / http://horoshev.ru

Академик РАН, доктор медицинских наук Юрий Беленков отметил, что существуют симптомы, по которым можно определить серьезное ухудшение состояния сосудов, что имеет угрозу для жизни человека.

Как сообщает U-News, речь идет об ухудшении состояния стенок сосудов, а также о нарушении сосудистого тонуса.

По словам ученого, следует обратиться к врачу, если у человека постоянно мерзнут конечности - верхние или нижние. Также опасения должны вызвать отеки ног и судороги. Характерным признаком заболевания сосудов является частое головокружение и обморочное состояние.

Беленков отметил, что наиболее частые проблемы с сосудами наблюдаются у метеозависимых людей. Показателями слабых сосудистых стенок являются частые кровотечения, появление гематом без повреждений.

Читайте такжеУченые разработали новый метод лечения проблем со зрениемПричины сосудистого тонуса могут быть самые разные – от перенесенных инфекционных заболеваний до гормонального сбоя в организме. Негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы неврозы. Среди первопричин также выделяют курение, воспалительный процесс, гипертонию, атеросклероз и ожирение. В частности, избыточная масса тела часто провоцирует проблемы с сосудами.

Как ранее сообщалось, практически для любого человека можно подобрать напитки, которые постепенно нормализуют артериальное давление без лекарств.

Напомним, в США ученые из исследовательской группы Университета Дьюка выяснили, что скачки артериального давления у молодых людей, как правило, являются сигналами сердечно-сосудистых заболеваний, которые требуют немедленной профилактики.