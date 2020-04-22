Волшебный звездопад Лириды 2020: когда и где наблюдать пик

Звездопад Лириды 2020 - когда и где смотреть и как загадывать желание / Reuters

Звездопад Лириды в 2020 году осчастливило небосклон своим присутствием под конец апреля. Это один из самых древних потоков метеоритов, что известны человечеству.

Свое название он получил в честь созвездия Лиры – его центральной звезды.

Когда смотреть апрельский звездопад Лириды в 2020 году

Пик звездопада Лирид придется в ночь с 22 на 23 апреля. А в целом он продлится до 25-го числа, то есть почти до конца этой недели.

В среднем во время звездопада по небу пролетает 10 метеоров в час, а во время пика – от 5 до 20 метеоров в час.

Так что сегодня ночью – самое время загадывать желание на падающую звезду.

Детальнее об этом читайте в нашем материале Как правильно загадывать желание при звездопаде.

Звездопад Лириды в 2020 – где смотреть

Конечно, лучше всего наблюдать звездопад где-нибудь подальше от города, где нет досадных помех в виде городских огней. Но в любом случае – звездопад Лириды виден со всех уголков Земли.

Лучше всего разглядеть Лириды можно с 23:00 и до 04:00 утра на северо-востоке. А самая горячая пора – ближе к рассвету.

Смотреть звездопад можно во все стороны, но основной эпицентр всех вспышек концентрируется в созвездии Лиры. В поисках эпицентра астрономы советуют людям следить на небосводе за Вегой (это ярчайшая звезда на нашем небе).

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Звездопад Лириды в 2020 – видео