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Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать

20 октября 2020, 16:30

Звездопад в октябре 2020 можно наблюдать невооруженным глазом.

Звездопад в октябре лучше всего будет наблюдать в ночь с 21 на 22 число
Звездопад 2020 в октябре лучше всего будет наблюдать в ночь с 21 на 22 число / Reuters

В ночь с 21 на 22 октября своего максимума достигнет метеорный поток из созвездия Орион, который называют звездопад Ориониды 2020.

Наблюдать звездопад можно невооруженным глазом с полуночи и до утра в юго-восточной части неба при ясной и безоблачной погоде, сообщили Главреду в Московском Планетарии.

По его данным, во время звездопада астрономы ожидают до 20 метеоров в час.

"…Активность Орионид часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика. Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея… – самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен", – отметили в планетарии.

  • Напомним, метеорный поток Ориониды ежегодно наблюдают со 2 октября по 7 ноября.
  • Звездопад назван в честь созвездия Орион, поскольку в нем находится радиант потока – это точка, из которой, как кажется наблюдателям из Земли, вылетают метеоры.
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