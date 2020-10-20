Звездопад Ориониды 2020: когда будет пик и как наблюдать

Звездопад в октябре 2020 можно наблюдать невооруженным глазом.
В ночь с 21 на 22 октября своего максимума достигнет метеорный поток из созвездия Орион, который называют звездопад Ориониды 2020.
Наблюдать звездопад можно невооруженным глазом с полуночи и до утра в юго-восточной части неба при ясной и безоблачной погоде, сообщили Главреду в Московском Планетарии.
По его данным, во время звездопада астрономы ожидают до 20 метеоров в час.
"…Активность Орионид часто остается почти на одном уровне несколько последующих ночей после пика. Ориониды рождены шлейфом частиц, оставленных знаменитой кометой Галлея… – самой известной среди периодических комет за которой наблюдают с древних времен", – отметили в планетарии.
- Напомним, метеорный поток Ориониды ежегодно наблюдают со 2 октября по 7 ноября.
- Звездопад назван в честь созвездия Орион, поскольку в нем находится радиант потока – это точка, из которой, как кажется наблюдателям из Земли, вылетают метеоры.
Автор: Екатерина Присяжнюк