К чему снится золото: о чем предупреждает такой сон

Золото - это гарантированный опыт или награда / Kingisepp.ru

Сон о золоте - это хороший сон. В глобальном значении такой сон о ценностях, богатствах, удовольствиях, которые для каждого - свои. Такой сон говорит о чувстве уверенности в своем уровне власти или свободы поступать так, как вам нравится. Золото - это гарантированный опыт или награда. Ощущение безопасности с тем, что вы цените.

Золото также может символизировать удачу, богатство, исцеление, озарение, счастье и достижения.

Кроме материального, видеть золото во сне может олицетворять чувства по поводу абсолютно определенного ощущения силы. Полная уверенность в том, что вы или кто-то другой - победитель.

Есть и негативное значение сна о золоте. Так, такой сон может отражать чувства развращенности, избытка или избалованности. Золото во сне также может отражать ваши негативные чувства, такие как разочарование или ревность по отношению к чужому счастью. Он также может символизировать врагов, обладающих надежной силой.

Найти золото во сне представляет собой чувство открытия чего-то ценного в себе или в своей жизни.

Видеть во сне закопанное или спрятанное золото означает желание скрыть в себе что-то ценное. Нежелание других людей получить доступ или контроль над чем-то ценным, нежелание делиться.

Видеть во сне золотые слитки - это ресурсы, которые можно выкупить, или обещание на будущее, которое можно будет выкупить позже. Что-то ценное, что вы можете использовать позже. Зная, что в тяжелые времена вы всегда можете рассчитывать на помощь.

Золотые слитки могут быть вашими секретами, данными вам обещаниями, информацией и опытом, которыми вы владеете, или чем-то в вашей жизни, что имеет ценность, силу или дает вам рычаги воздействия, если это необходимо.

Сонник Миллера

Золото во сне, согласно Миллеру, которое вы держите в руках - это к удаче во всех делах. Если женщина во сне получила в подарок золотые вещи — монеты или украшения, она выйдет замуж за богатого, но корыстного человека. Найти золото — означает, что вы продвинетесь к богатству, обретете силу. Потерять золото во сне равно потерять отличную возможность.

Сонник Фрейда

Видеть во сне предметы из золота или дарить их символизируют ваше стремление изменить свою жизнь со своим партнером в лучшую сторону.

Сонник Нострадамуса

По мнению Нострадамуса, найти золото во сне - к приятной новости. А вот если во сне вы потеряли сережку или кольцо – рискуете упустить возможности.

Сонник Цветкова

Золото во сне в соннике Цветкова толкуется как то, что нужно быть осторожным. Если вам дарят драгоценности – может случиться, что этот человек говорит вам неправду. Если во сне вы разглядываете золотые украшения на себе – остерегайтесь импульсивных решений, за них дорого приходится платить. А если вы находите потерянные кем-то сережку или кольцо – к неудаче в начинаниях.