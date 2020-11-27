К чему снятся мухи: толкование раздражающего сна

Сны могут символизировать людей или события, которые мешают вам получить желаемое / Фото: wikipedia.org

Сон о мухе или мухах обычно представляет собой незначительную проблему или препятствие, с которым вам придется столкнуться в реальности. Это означает, что вас раздражают друзья или другие люди, и что в результате вы, возможно, подумываете о совершении глупого поступка. Мухи во сне тоже символизируют отсроченный успех.

Сны могут символизировать людей или события, которые мешают вам получить желаемое, или могут указывать на то, что вы испытываете разочарование и раздражение в настоящее время. Поскольку мухи так раздражают, они могут лишить вас удовольствия от деятельности или ситуации, поэтому вам следует попытаться определить, какие вещи в вашей бодрствующей жизни подходят под это описание.

Если вам удастся успешно избавиться от мух во сне, во сне, это означает, что вы найдете способ преодолеть неприятности в своей "реальной" жизни.

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Мухи во сне также могут символизировать чувство вины или нарушенный план. Иногда они предсказывают заразную болезнь или окружение людьми, которые не заботятся о ваших интересах. Если вам снится, что вы убиваете мух во сне, это означает, что вы вернете свое прежнее почетное положение после "падения с благодати" и что к вам вернется любовь.

Сны о мухах также могут быть связаны с чувством нервозности, которое вы испытываете по поводу чего-то в вашем окружении. Такие вещи, как сплетни или другие социальные проблемы.

Если вы ловите мух во сне, это означает, что вы должны избегать стресса на работе и не позволять другим людям нервировать вас там. Основное толкование насекомых, которые появляются во сне, связано с тем, что вас раздражает - "приставляет" - что-то или кто-то.

Сонник Миллера

Миллер полагал, что мухи снятся к болезням, огорчениям и проискам врагов. Чем больше насекомых, тем сильнее будут проблемы. Если во сне удалось избавиться от мух, то возможны два варианта развития: или вам повезет в каком-либо деле, или ваших близких подведет здоровье.

Сонник Ванги

Слепая предсказательница считала, что в образе насекомых, а именно мух, к нам приходят души дорогих людей, или уже умерших, или тех, кто уйдет из жизни в близком будущем. Чем более назойливо ведет себя муха во сне, тем ближе вам человек, которого вы потеряете, с горькой утратой вам будет сложно смириться.

Сонник Лоффа

Мухи во сне указывают на тревожные мысли, которые одолевают спящего. Чаще всего они касаются здоровья (своего или близких).

Сонник Цветкова

Ученый советует обратить внимание на количество мух. Так, одна муха снится к печали, а большое количество - к росту числа приятелей.