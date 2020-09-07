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Секс во сне: что означает эротический сон

7 сентября 2020, 17:42

9 различных типов сексуальных снов, которые могут возникнуть.

Оральный секс
9 различных типов сексуальных снов, которые могут возникнуть / Sexyweek

Если вам снится секс, это может означать, что вы ищете какие-то внешние желания или ответы на текущие или потенциальные отношения.

Главред собрал 9 различных типов сексуальных снов, которые могут возникнуть (поскольку на самом деле они довольно распространены). Вместо того, чтобы отмахиваться от них, найдите время, чтобы оценить их и выяснить, что делать дальше.

Ваш партнер изменяет вам

По словам Лаури Куинн Левенберг, профессионального аналитика снов и автора книг, если вы видите, что ваш партнер изменяет вам во сне, это может означать, что вы не уверены в своих отношениях и должны сообщить о ваших проблемах.

Доминирование

По словам помощника психолога Кэдин Катерс, любые сны, связанные с проблемами контроля (чрезмерное доминирование или желание агрессии), могут быть символами других проблем контроля, происходящих в вашей жизни. Подумайте о работе, своих отношениях и о том, как вы себя чувствуете в реальной жизни.

Секс с кем-то "неуместным"

Снится сексе с братом или сестрой вашего партнера? Коллегой по работе? Лучшим другом? Все эти люди могут показаться неуместными, поскольку ваши отношения с ними не должны быть сексуальными. "Это способ вашего разума высвободить чувство, искушение, утвердить его и соответствующим образом обработать", - говорит доктор Нэнси Ирвин.

Плохой секс

По словам Ирвин, хотя женщинам могут сниться сны о том, что они плохо себя проявляют в постели, мужчины очень часто чувствуют себя бессильными и неуверенными в своих снах. "Если мужчине снится эректильная дисфункция, это может отражать то, что он чувствует себя слабым или бессильным в другой сфере своей жизни во время сна… не обязательно буквальное отражение его сексуальной активности", - объясняет Ирвин.

Публичный секс

"Речь идет не о вашем желании быть эксгибиционистом. Напротив, этот тип сновидений связан с чувством уязвимости, самосознания и разоблачения перед другими", - говорит сертифицированный клинический сексолог и психолог ABS Ронда Милрад. "Вы можете беспокоиться, что что-то смущающее или скрытное будет разоблачено или что другие будут судить вас о чем-то", - говорит Милрад, и это беспокойство может возникнуть во сне сексуального характера.

Секс с бывшим

"Иногда ваш бывший появляется во сне, и вы задаетесь вопросом, является ли это признаком того, что он на самом деле ваша родственная душа, и вам следует переосмыслить свой разрыв. Скорее всего, они находятся в вашем подсознании, потому что у вас были некоторые напоминания о них в вашей жизни", - говорит Милрад.

Секс со знаменитостью

"Конечно, этот человек явно привлекает вас, и, возможно, вы даже использовали его образ как фантазию во время сексуального опыта. Однако, когда он появляется в вашем сне как ваш сексуальный партнер, это не просто еще один слой влюбленности в него", - говорит Милрад. К сожалению, "чаще всего сны о сексе с кем-то известным отражают ваше желание чувствовать себя особенным, важным в этом мире и заставлять людей обращать на вас внимание. Это может происходить из-за того, что в вашей повседневной жизни чувствуется противоположное", - объясняет Милрад.

Оскорбительный или насильственный секс

"Если во сне вы подвергаетесь сексуальному насилию, стоит задуматься, происходило ли что-то подобное когда-либо в жизни наяву", - говорит работник сновидений и эксперт по взаимоотношениям Кезия Вида. Также есть большая разница между фактическим насилием во сне и страхом, что вы подвергнетесь насилию.

"Если вас беспокоит, что к вам могут вернуться воспоминания о травме, обратитесь за поддержкой. Часто сны отражают сексуальную травму, которую мы пережили, чтобы помочь нам справиться", - говорит Вида. Что кушать перед сном:

Сногсшибательный секс

Ну вот и хорошая новость. Если вам снится экстатический или потрясающий секс, это здорово, правда? "Эти сны могут стать мощной медитацией, особенно если у вас есть проблемы с реализацией своего желания в бодрствующей жизни", - говорит Вида. Также не забывайте: что бы вы ни чувствовали во сне, вы способны чувствовать и наяву. "Подумайте о том, как достичь этого экстаза, когда вы бодрствуете", - говорит Вида.

Если вам снится какой-либо из этих сексуальных снов, подумайте о том, чтобы поговорить с терапевтом или профессионалом, чтобы найти ответы и начать процесс исцеления, если это возможно. Что касается действительно хороших снов, может быть, попробуйте оживить свою сексуальную жизнь, воплотив эти фантазии в жизнь.

Секс
Психолог Густав Миллер толковал такие сны как положительные / hochu.ua

Сонник Ванги

Ванга подходила к толкованию сна о сексе довольно прагматично. Провидица полагала, что секс снится тому, кого его не хватает. А во сне вы наблюдаете за тем, как другие люди занимаются сексом, значит, быть ему знаменитым.

Сонник Миллера

Психолог Густав Миллер толковал такие сны как положительные. По его мнению, если секс снится молодой девушке, ее непременно ждет удача. Миллер говорит, что она выйдет замуж, обзаведется потомством, а ее семья будет обеспечена. Да и секс с незнакомцем, по соннику Миллера, означает везение, хороший период в жизни.

Сонник Фрейда

Фрейд был уверен, что люди, которые занимаются сексом во сне, испытывают его недостаток в реальной жизни, а также то, что им надоел их нынешний партнер. Он также считал, что такой сон - это к измене, за которой последует развод.

Сонник Лоффа

Американский психоаналитик трактует секс как тягу к партнеру, который снится, сознательную и бессознательную. Приглядитесь к тому, кто явился вам в страстном сновидении – муж, любовник, а, может, коллега по работе?

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