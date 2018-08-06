Стала известна дата боя Усика с Белью

Свой следующий бой абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик проведет 10 ноября этого года против британцаТони Белью.

Такую дату в эфире телеканала IFL TV назвал промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Белью (30-2-1, 20 КО), сообщает Xsport.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобсом и Сергеем Деревянченко".

Напомним, 22 июля украинский боксер одержал победу над Муратом Гассиевым в поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, получив также кубок Мохаммеда Али.