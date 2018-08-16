Работал в "Реале", "Челси" и "Порту". Главным тренером "Карпат" экс-помощник Моуриньо

Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш (справа) возглавил "Карпаты" / fckarpaty.com

Вице-президент львовских "Карпат" Олег Смалийчук решил, что украинец Олег Бойчишин больше не является главным тренером клуба.

Наставником стал португалец Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш, говорится на сайте команды.

Специалист вместе с нынешним наставником английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью работал в "Порту", миланском "Интере", мадридском "Реале" и лондонском "Челси", неоднократно выигрывал с ними национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов.

Напомним, Олег Бойчишин стал главным тренером "Карпат" в ноябре 2017 года. Новый наставник клуба Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш начал тренерскую карьеру в молодежной команде лиссабонской "Бенфики", сотрудничал с "Аль-Шабабом" из Саудовской Аравии, турецким "Антальяспором", греческим "АЕКом" и английским "Барнсли".