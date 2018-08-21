"Динамо" — "Аякс": киевляне отправились в Нидерланды

21 августа 2018, 11:30

На матч плей-офф Лиги чемпионов поехал 21 игрок столичного клуба.

Делегация
Делегация "Динамо" отправилась в Нидерланды на матч с "Аяксом" / fcdynamo.kiev.ua

Во вторник, 21 августа, из Украины делегация киевского "Динамо" отправилась в столицу Нидерландов Амстердам, где в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов команда сыграет с местным "Аяксом".

Тренерский штаб команды из Киева во главе с белорусом Александром Хацкевичем взял на поединок 21 игрока, говорится на сайте "Динамо".

Из всех футболистов, поехавших в Амстердам, 19 попадут в заявку на игру.

"Динамовцы", поехавшие в Нидерланды: 

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владимир Маханьков;

Защитники: Николай Морозюк, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Сидклей Феррейра Перейра, Йосип Пиварич;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Че Че;

Нападающие: Артем Беседин, Назарий Русин.

Напомним, первый матч между "Динамо" и "Аяксом" в плей-офф Лиги чемпионов состоится 22 августа, а ответный — 28 числа. Ранее сообщалось, что киевский клуб в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ победил чешскую "Славию"

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Динамо Аякс Лига чемпионов Нидерланды Амстердам
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