Храбрость, достойная легенд: боксер из США сбежал с ринга сразу после удара гонга

Харпер и Агджаби / скриншот

Боксер из США Куртис Харпер немного странно повел себя в поединке против боксера Эфэ Агджаби из Нигерии. Как только судья проинструктировал бойцов и грянул гонг, Харпер развернулся, и... быстро покинул пределы ринга.

Сказать, что все были в шоке - и его противник, и рефери, и даже болельщики - это не сказать ничего, передает ТСН.

The bell rang, and Curtis Harper walked right out of the ring.



He wanted to "make a statement" because he felt he wasn't getting paid enough for the bout, according to @PBCJordanHardy. pic.twitter.com/tHgTE1PPyx — SportsCenter (@SportsCenter) 25 августа 2018 г.

Таким образом, это оказался чуть ли не самый быстрый бой в истории бокса - он продолжался только одну секунду. Рефери совершенно справедливо присудил победу нигерийскому боксеру.

Харпер обосновал свой поступок тем, что ему-де мало заплатили за бой.

Читайте также"Боксер года". Ломаченко получил престижную награду в США"Мне недостаточно заплатили за бой, я хочу больше уважения", - заявил он.

"Он (Аджагби) показал, что значит быть самым страшным человеком в боксе - ему не надо было даже удара. Он посмотрел на своего соперника и тот убежал с ринга", - шутливо прокомментировал произошедшее промоутер нигерийца Ричард Шефер.

Беда в этой ситуации для Харпера в том, что после своей выходки он может не получить даже обещанный ему ранее гонорар - и более того, получить дисквалификацию на неопределенный срок.

Напомним, ранее украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, победив в Москве россиянина Мурада Гассиева. Его победа вызвала крайне неоднозначную реакцию среди украинцев, а позднее в Верховной Раде даже потребовали, чтобы спортсмен поделился своим гонораром с украинской армией.