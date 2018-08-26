Храбрость, достойная легенд: боксер из США сбежал с ринга сразу после удара гонга

26 августа 2018, 06:42

Позднее он заявил, что причиной его поступка является слишком маленький гонорар за бой.

Харпер и Агджаби
Харпер и Агджаби / скриншот

Боксер из США Куртис Харпер немного странно повел себя в поединке против боксера Эфэ Агджаби из Нигерии. Как только судья проинструктировал бойцов и грянул гонг, Харпер развернулся, и... быстро покинул пределы ринга.

Сказать, что все были в шоке - и его противник, и рефери, и даже болельщики - это не сказать ничего, передает ТСН.

Таким образом, это оказался чуть ли не самый быстрый бой в истории бокса - он продолжался только одну секунду. Рефери совершенно справедливо присудил победу нигерийскому боксеру. 

Харпер обосновал свой поступок тем, что ему-де мало заплатили за бой.

Читайте также"Боксер года". Ломаченко получил престижную награду в США"Мне недостаточно заплатили за бой, я хочу больше уважения", - заявил он.

"Он (Аджагби) показал, что значит быть самым страшным человеком в боксе - ему не надо было даже удара. Он посмотрел на своего соперника и тот убежал с ринга", - шутливо прокомментировал произошедшее промоутер нигерийца Ричард Шефер.

Беда в этой ситуации для Харпера в том, что после своей выходки он может не получить даже обещанный ему ранее гонорар - и более того, получить дисквалификацию на неопределенный срок.

Напомним, ранее украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, победив в Москве россиянина Мурада Гассиева. Его победа вызвала крайне неоднозначную реакцию среди украинцев, а позднее в Верховной Раде даже потребовали, чтобы спортсмен поделился своим гонораром с украинской армией.

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