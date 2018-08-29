Лига Чемпионов: "Динамо" - "Аякс" 0 - 0. "Динамо" уходит из ЛЧ. Обзор матча

Все, что было нужно украинцам - два гола / Юа-Футбол

Матч-реванш с голландским клубом стал холодным душем для киевлян - несмотря на то, что "Аяксу" на этот раз не удалось проломить оборону "Динамо", украинцы тоже не смогли сделать ничего выдающегося.

Единственным по-настоящему острым моментом матча стал нереализованный пенальти Тадича - футболист мог принести киевскому клубу гол, но в итоге просто ободрал краску с каркаса ворот.

Лига Чемпионов. Раунд плей-офф. Ответный матч

28 августа. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" (Киев) – "Аякс" (Амстердам) 0:0

Первый матч – 1:3

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич – Сидорчук (Шапаренко 64), Буяльский (Русин 85) – Цыганков, Шепелев (Гармаш 46), Вербич – Супряга

Тренер: Александр Хацкевич

"Аякс": Онана – Мазрауи, Блинд, Де Лигт, Вебер (Эйтинг 79) – Шене, Ф.Де Йонг, ван де Бек (Де Вит 85) – Зиех, Хунтелаар, Тадич

Тренер: Эрик тен Хаг

Предупреждения: Кендзера 14 Сидорчук 54, Шапаренко 71 – Зиех 34, Тадич 87

На 14-й минуте Тадич не реализовал пенальти (штанга)

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)