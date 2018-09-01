"Динамо" заключило контракт с перспективным датчанином: СМИ назвали сумму трансфера

Миккель Дуэлунд / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" подписало контракт с датским нападающий из "Митьюлланда" Миккелем Дуэлундом.

Игрок заключил соглашение с киевлянами сроком на пять лет, трансфер обошелся вице-чемпионам Украины в 3-3,4 миллиона евро, пишет датский таблоид Esktra Bladet.

"Он может принести команде ту пользу в атаке, которая необходима. Он чистая десятка, которая играет первым или вторым нападающим, не имеет значения. Очень хорошо владеет первым пасом, умеет разгонять атаки. Достаточно молодой и перспективный парень, который может сразу заиграть в нашей команде", — рассказал о новичке президент "Динамо" Игорь Суркис.

Сам Дуэлунд заявил о том, что сделает все для того, чтобы помогать своей новой команде: "Я первый скандинав в истории "Динамо"? Для меня это честь. Вообще-то я думал, что я только первый датчанин, но стать первым скандинавом в истории клуба — это фантастика. Думаю, это большая ответственность, и я хочу, чтобы мной гордились, особенно в Дании".

Отметим, что Дуэлунд выступал за "Митьюлланд" на протяжении четырех лет. За это время он сыграл в 95 матчах чемпионата и забил 21 гол. Кроме того, в активе у датчанина — выступления за молодежную сборную (18 поединков, 7 мячей).

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" планировало подписать экс-форварда "Милана".