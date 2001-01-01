Украинские боксеры привезли семь наград с турнира Нурмагамбетова

Украинские боксеры успешно выступили на престижном турнире Сагадата Нурмагамбетова, который прошел с 8 по 15 мая в Алма-Ате (Казахстан). В активе украинцев семь наград – 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые, пишет «Спорт-Онлайн».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 13 стран Европы, Азии и Африки. В неофициальном командном зачете команда Украины заняла второе место, завоевав семь из десяти возможных наград.

Победили Евгений Хитров в весовой категории до 75 кг и Александр Усик (до 91 кг) (на фото). Обладателями серебра стали Владимир Матвийчук (до 60 кг), Тарас Шелестюк (до 69 кг) и Роман Капитоненко (до 91 кг). Бронза в активе Гергия Чигаева (до 52 кг) и Александра Гвоздика (до 81 кг).