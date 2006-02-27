11-15 мая пройдет турнир по футболу памяти Лобановского

С 11 по 15 мая в Украине будет проходить традиционный Международный турнир по футболу памяти Валерия Лобановского. Соответствующее решение было принято на заседании Исполкома ФФУ, сообщает УНИАН.



Впервые турнир будет проходить при участии молодежных сборных команд (U-21). Утвержден Регламент этих соревнований. Пока подтвердила свое участие только сборная Израиля, переговоры ведутся с ассоциациями России, Ирана и Польши.



Кроме того, на заседании Исполкома был принят Регламент турнира памяти первого президента ФФУ Виктора Банникова, который пройдет с 5 по 12 июня при участии 8 команд.



Исполком утвердил списки арбитров, ассистентов арбитров и инспекторов ФФУ для проведения матчей второго круга чемпионата Украины среди профессиональных команд. Председатель Технического комитета ФФУ Константин Вихров предложил на рассмотрение и утверждение Положение об Экспертной комиссии ФФУ. Вместе с ним был принят Регламент чемпионата и розыгрыша Кубка Украины по футболу среди любительских команд на 2006 год. Как сообщил первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, впервые за годы проведения соревнований для победителей соревнований национальная федерация ввела денежные премии для трех лучших команд первенства и финалистов национального кубка.



«Руководство ФФУ несколько раз проводило рабочие совещания по поводу соревнований любителей, ведь их проведение в последнее время требует неотложного реформирования. В итоге, если в прошлом сезоне в соревнованиях принимали участие 14 команд, то в настоящее время их на 10 больше. При федерации планируется создание постоянного комитета. Не так давно в Украину приезжали представители УЕФА, которые собирали соответствующие материалы для вступления национальной федерации в Хартию массового футбола УЕФА. Украина имеет хорошие шансы для этого», - сказал Бандурко. Также Исполком утвердил обновленный Регламент Всеукраинских соревнований по футболу среди женских и девичьих команд в сезоне 2006 года. Был принят Регламент Всеукраинского футбольного фестиваля сельских школьников под девизом «Дарим радость детям» и регламент первенства Украины на призы «Рабочей газеты». Утвержден Кодекс этики и честной игры.