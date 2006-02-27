Журналисты подают в суд на организаторов Кубка мира по футболу

27 февраля 2006, 21:12

FIFA запретила публикацию фотографий с Кубка мира в Интернете, в том числе и на тысячах газетных сайтов, во время матчей, и резко ограничило число фотографий, которые могут быть опубликованы вне зависимости от временных ограничений. Кроме того, были введены ограничения на редактуру и порядок воспроизведения фотографий в печатных изданиях, сообщает российский мультипортал km.ru.

Как сообщает представитель Всемирной газетной ассоциации (WAN) Антон Назаров, соблюдение ограничений является условием доступа на Кубок мира, который пройдет в июне в Германии. По информации Назарова, представители прессы обязаны принять их, чтобы получить аккредитацию. В случае нарушения условий, журналистам грозит изгнание и судебное преследование. При этом FIFA возлагает на информационные агентства ответственность за нарушение эмбарго на публикацию или публикацию слишком большого числа фотографий их клиентами.

С сентября 2005 года WAN ведет переговоры с FIFA, добиваясь отмены ограничений. 9 января делегация WAN встречалась с президентом FIFA Sepp Blatter, юристами и другими представителями федерации. В результате этой встречи стороны договорились создать рабочую группу для поиска решения проблемы. Однако через несколько дней после первого заседания рабочей группы 13 февраля, на котором FIFA пошла лишь на «косметические» изменения в правилах, футбольная федерация направила WAN и информационным агентствам «окончательную версию» своих условий, в которой полностью игнорируются основные претензии представителей медиа-сообщества.

Изначально FIFA заявила о запрете на публикацию в Интернете фотографий с матчей Кубка раньше, чем через два часа после их окончания. В ходе переговоров срок эмбарго был сокращен сначала до одного часа; затем федерация разрешила публиковать фотографии с первого тайма сразу после окончания матча, а со второго - через 45 минут. В конце концов, FIFA разрешила публикацию сразу после финального свистка. Вне зависимости от временных ограничений FIFA ограничивает количество разрешенных для публикации на Интернет-сайтах фотографии пятью с каждого тайма и двумя с дополнительного времени, включая серию пенальти. Пойти на уступки по количеству FIFA категорически отказалась.

Представители FIFA заявляют, что введение отсрочки и ограничений на число публикуемых фотографий необходимы для защиты коммерческих контрактов с вещателями. Однако WAN и информационные агентства считают, что, помимо прочего, в этих ограничениях нет необходимости, поскольку освещение событий в Интернете ни коим образом не угрожает вещателям.

В информации Назарова сообщается, что Всемирная газетная ассоциация и коалиция ведущих информационных агентств мира выразили озабоченность и глубокое сожаление в связи с решением FIFA прекратить переговоры по введенным недавно жестким ограничениям на освещение предстоящего Кубка мира по футболу, несмотря на то, что стороны так и не пришли к согласию.

WAN, выступая от имени газет мира, и коалиция информационных газет, возглавляемая агентством France-Presse и включающая Associated Press, Reuters, Getty Images, DPA и EPA, заявили, что теперь будут вынуждены прибегнуть к судебным средствам защиты, а также обратили внимание политических лидеров Германии и ЕС, что считают подобные ограничения нарушающими конвенции о свободе доступа к информации и ее распространения.

Ограничения «представляют собой посягательство на редакционную свободу и независимость изданий, а также очевидное нарушение права на свободный доступ к информации», говорится в письме исполнительного директора WAN Timothy Balding и президента и исполнительного директора AFP Pierre Louette на адрес президента FIFA Sepp Blatter.

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