Слуцкая уходит из спорта?

27 февраля 2006, 21:21

Значение Олимпийских игр для любого спортсмена сложно преувеличить. Многолетние тренировки, серьезные травмы, сильнейшее психологическое напряжение – такова цена, которую приходится платить за олимпийское золото. У прославленной российской фигуристки Ирины Слуцкой много чемпионских титулов: она пятикратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Ей не хватало лишь звания олимпийской чемпионки, пишет Утро.Ru.

В Турине Ирина стала только бронзовым призером. Слуцкая, конечно, борец по натуре, однако к следующим Играм ей будет уже 31 год, и с мечтой об олимпийском золоте она, видимо, простилась.

После неудачного проката произвольной программы в разговоре с журналистами Слуцкая заявила, что "счастлива, что у меня просто есть медаль", хотя глаза у нее были мокрыми от слез. "То, что творится сейчас в душе у Ирины, не сможет понять никто. Четыре года она шла по одной-единственной дороге, причем дороге трудной, с ухабами и выбоинами: на Турин, на Олимпийские игры, – за золотой медалью... Думаю, сейчас даже она сама толком не ответит, что будет дальше, чего она хочет. Очевидно, что Ирина испытала мощный стресс, который только усилился от того, что она очень талантливый, неординарный человек. Однако уже в ближайшее время мы обязательно с ней сядем, поговорим, определимся с будущим. Каким будет ее решение, я сейчас даже не могу предсказать", – рассказал агент фигуристки Ари Закарян АСИ "Весь спорт".

Однако, как пишет "Комсомольская правда", корреспонденты которой смогли побеседовать со Слуцкой практически сразу после оглашения оценок, Ирина улыбнулась и сообщила, что из спорта уходит. "Я сделала все, что могла. А теперь, я думаю, мне пора стать мамой. Я решила, что надо рожать", – заявила фигуристка.

Ирина Слуцкая вышла замуж 5 лет назад. Ее муж Сергей далек от спорта и фигурного катания, и в интервью "Yтру" Ирина призналась, что даже не знает, смотрит ли он ее выступления по телевизору. По ее словам, за пределами льда она живет совсем другой жизнью, не зацикливаясь на спорте.

Кстати, после Олимпийских игр о решении покинуть любительский спорт объявили Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Татьяна Навка и Роман Костомаров, решившие перейти в категорию профессионалов. А Евгений Плющенко после своего блестящего выступления в Турине всерьез задумался о бизнесе, однако пока не собирается бросать фигурное катание и планирует выступить на следующей Олимпиаде.

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