Возбуждено дело против главы оргкомитета Олимпиады 2004-го

Глава оргкомитета Олимпиады 2004 года в Афинах стала фигурантом уголовного дела, сообщают в понедельник греческие СМИ, передают «РИА «Новости».



Иоанна Ангелопулу-Даскалаки (Gianna Angelopoulos-Daskalaki) и ее муж, мультимиллионер Теодорос Ангелопулос (Theodoros Angelopoulos) обвиняются в том, что путем сговора с двумя адвокатами лишили наследства брата магната, Константиноса Ангелопулоса (Constantinos Angelopoulos). Иск возбужден по ходатайству последнего и является продолжением многолетней тяжбы двух братьев за наследство отца, известного промышленника и судовладельца, скончавшегося пять лет назад.



Нынешнее обвинение против Ангелопулу-Даскалаки, ее мужа и двух юристов заключается в том, что они путем предоставления недостоверных документов стремились доказать, что истец Константинос Ангелопулос якобы отказался от своих претензий на наследство. Однако тот по-прежнему заявляет о намерении отсудить 500 миллионов евро из семейного состояния, обвиняя брата и невестку в подделке указанных документов.