1 марта Россия и Бразилия сразятся на футбольном поле

В среду футбольная сборная России сыграет товарищеский матч против команды Бразилии. Поединок состоится на стадионе "Локомотив" в Черкизове, начало - в 19.00 мск, передает «РИА «Новости».



Игра с пентакампеонами станет для россиян первой под руководством Александра Бородюка. Этот специалист, по совместительству тренирующий и молодежную команду, временно возглавил первую сборную страны, но вскоре (крайний срок - после чемпионата мира-2006) он должен уступить место именитому иностранцу. Имя последнего пока держится в секрете, но в прессе чаще всего называется имя голландца Гуса Хиддинка, тренирующего сборную Австралии.



Испортить матч с Бразилией может холодная погода, а также неважное качество поля на стадионе "Локомотив". Работники арены делают все, что в их силах, однако газон на нем не вырастет при любом раскладе. Что касается минусовой температуры, то она, если и пугает бразильцев, то не всех.

Что касается прогнозов на матч, то наставник бразильцев Карлос Алберто Паррейра уверен в победе, а Бородюк считает, что Россия сыграет достойно.



В обеспечении общественного порядка во время товарищеского матча по футболу между сборными России и Бразилии будет задействовано около 2 тысяч сотрудников милиции.