Главная проблема допинг-контроля – генный допинг

Главная проблема допинг-контроля – это генный допинг, заявил глава антидопинговой комиссии ОКР Николай Дурманов в ходе онлайн-конференции на сайте РИА "Новости". Впрочем, он отметил, что "свет в конце тоннеля есть", и "примерно ясно, в каком направлении работать" для обнаружения подобных препаратов.



"Мы создаем специальное подразделение, вооруженное по последнему слову техники", — сообщил чиновник.

Стоимость "последнего слова" Дурманов назвать отказался, "дабы избежать народных волнений на тему: куда идут государственные деньги!?".



А вот в возможность подведения спортсменов к "пику спортивной формы" исключительно с помощью гомеопатии представитель ОКР не верит. "В гомеопатию не верю, ретроград, наверно…", — ответил он на один из вопросов.



По словам Дурманова, "химический чемпион" – это бодибилдинг. Кроме того, допинг активно употребляется велосипедистами, лыжниками и тяжелоатлетами.



"С появлением мощных психотропов ожидается нашествие допинга в игровые виды", — добавил он.