Мулаудзи будет отстаивать чемпионский титул в Москве

Федерация легкой атлетики Южной Африки объявила о том, что Мбулаэни Мулаудзи будет отстаивать свой чемпионский титул на дистанции 800 м, который он завоевал в 2004 году в Будапеште. 2-й номер в рейтинге ИААФ Мулаудзи вошел в состав сборной ЮАР для участия в 11-ом чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.



Серебряный призер Олимпиады-2004 и бронзовый призер чемпионата мира 2003 года будет всеми силами стремиться отыграться за свое неважное выступление на прошлогоднем чемпионате мира в Хельсинки, где он не смог выйти в финал.



Толкатель ядра Джейнас Роббертс, который сейчас пребывает в отличной форме, также не смог выйти в финал в Хельсинки. Недавно Роббертс толкнул на 21,07 метра на соревнованиях в Претории, так что он может стать сильным соперником в Москве.



Действующий чемпион мира в тройном прыжке среди юниоров и серебряный призер в прыжке в длину Годфри Хосто Мокоэна 20-ти лет также вошел в состав сборной на чемпионат в Москве. Он будет выступать в прыжке в длину.



Другой 20-летний член сборной Рамзей Карелс, ставший известным благодаря своему прыжку в высоту на 2,30 метра (5 марта 2005 года), также включен в сборную. В текущем сезона он уже преодолел 2,25 метра.



Оккерт Бритс, бронзовый призер чемпионата мира в помещении 1995 года, 18 февраля перенес срочную операцию на аппендицит и был исключен из сборной.



Из Москвы южно-африканские легкоатлеты отправятся в Мельбурн на Игры стран Содружества.