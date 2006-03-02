5 грузинских спортсменов получили три года за дебош

Тбилисский городской суд в среду вынес решение по делу пяти спортсменов, обвиняемых в разгроме зала заседаний Верховного суда Грузии и попытке организации массовых беспорядков на проспекте Руставели в Тбилиси летом 2005 года. Борцы - Имеда Зурабишвили, Димитрий Дуашвили, Георгий Саули, Бадри Гогуа и Вано Кублашвили - приговорены к лишению свободы сроком на три года, передают «РИА «Новости».



Решение вызвало шумный протест родственников и близких заключенных в зале заседаний суда.



Они заявили, что намерены обратиться к президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой снять обвинение со спортсменов и дать им возможность вернутся в большой спорт. Адвокаты спортсменов намерены опротестовать решение городского суда в Тбилисском окружном суде.



Спортсмены обвиняются в погроме зала суда, и беспорядках на проспекте Руставели, которые произошли после процесса по делу президента Федерации борьбы Грузии, многократного призера европейских чемпионатов Алеко Давиташвили, его брата Давида Давиташвили и вице-чемпиона мира по борьбе Георгия Ревазишвили. Они были задержаны 28 июня 2005 года по обвинению в вымогательстве.