Украина взяла два золота на Чемпионате Европы по биатлону

В немецком Лангдорфе-Абензее в спринтерской гонке на 7,5 км победила украинка Нина Лемеш, полсекунды проиграла ей россиянка Ольга Анисимова со временем 23.38, бронза у болгарки Екатерины Дафовской (23.55,7). Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.



На этой же дистанции среди юниорок наилучшей оказалась наша биатлонистка Валентина Семеренко – ее время 24.42,4., серебро у француженки Полин Макабье (24.48,3), на третью ступеньку почета сошла шведка Йоганна Хольма (24.48,9).



Еще одна представительница Украины Людмила Жибер получила бронзу в индивидуальной гонке на 12,5 км.



Наилучшие результаты наших мужчин - 4 место у Руслана Лысенко в спринте 10 км и 6 место у Александра Биланенко в индивидуальной гонке на 20 км.



Чемпионат Европы по биатлону продлится до 5 марта.