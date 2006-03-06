Через МВД Украина может проиграть борьбу за Евро-2012

Главной проблемой Украины и Польши - участников тендера на проведение Евро-2012 - является отсутствие программы обеспечения безопасности на стадионах, прежде всего в Украине, сообщает Спорт.com.ua со ссылкой на Spiegel.



Авторитетное немецкое издание считает, что украинские правоохранители не способны обеспечить порядки на стадионах во время проведения Чемпионаты Европы 2012 года. Свидетельством тому могут служить постоянные избиения милицией фанатов на различных стадионах Украины, многократные незаконные проверки болельщиков и другие формы ущемления прав граждан, а также регулярные публичные обращения страдающих от насилия фанатов к общественности через средства массовой информации.



В Украине отсутствует законодательство, регулирующее как поведение болельщиков на стадионах, так и действия правоохранительных органов, необходимые для обеспечения порядков на стадионах. Именно этот фактор является наиболее проблемным для Украины и Польши и может существенно повлиять на результаты тендера.