Чемпионат Украины. «Динамо» уходит в отрыв

В воскресенье на полях Украины после зимнего перерыва возобновилось проведение 15-го чемпионата Украины. Центральным матчем 20-го тура являлась встреча в Мариуполе, где "Ильичевец", занимающий третье место, принимал лидера первенства - "Динамо".



"Ильичевец" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев) - 1: 2

Голы: Цихмейструк (62) - Ринкон (2 п.), Ребров (65)



Сенсацией же тура можно смело назвать результата матча в Донецке, где "Шахтер" не сумел переиграть "Таврию" (1:1), причем хозяева проигрывали по ходу матча. Осечка донетчан позволила "Динамо" уйти в серьезный отрыв - команда Демьяненко опережает "Шахтер" теперь уже на 5 очков, сообщает www.dynamo.kiev.ua.