Попович и Гривко вышли на старт "Париж - Ниццы"

В минувшее воскресенье во Франции 5-километровым прологом стартовала 64-я велогонка Париж - Ницца. Тур, который состоит из пролога и 7 этапов собрал сильнейших велогонщиков планеты, пишет Наш спорт.



Украину на туре "Париж - Ницца" будут представлять Андрей Гривко (команда "Милрам") и Ярослав Попович ("Дискавери ченел"). Участие Поповича на туре было под большим вопросом. У нашего спортсмена обнаружились проблемы с коленями. Сам Ярослав говорил что участие в гонке "Париж - Ницца" для него имеет огромное значение, и он сделает всё, чтобы восстановиться к туру.



Пролог из украинцев лучше проехал Андрей Гривко. В гонке с раздельным стартом он показал 39-й результат. Ярослав Попович проехал с 78-м временем.



В 2005 году на туре "Париж - Ницца" Ярослав Попович занял итоговое 27 место, а в классификации молодых гонщиков у Ярослава было 2 место.