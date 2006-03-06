На Кубке Европы мужская сборная Украины 5-я, женская сборная только 7-я

Во французском Льевине прошёл розыгрыш Кубка Европы по лёгкой атлетике. В турнире принимали участие и женская и мужская команды Украины. Мужская сборная Украины впервые выступала в восьмёрке ведущих легкоатлетических сборных Европы. Как сообщает Наш спорт, дебют нашим легкоатлетам удался. Мужская сборная, набрав 47 очков, заняла в итоге 5 место. Выше расположились Польша и Испания (по 50 очков), Германия (54 очка) и Франция (59 очков).



Алексей Лукашевич выиграл в секторе прыжков в длину (результат 7.88 метра). Анатолий Довгаль был вторым в беге на 60 метров (результат 6.70 сек) Третьи места занимали Алексей Рачковский (бег на 400 метров) и Василий Цикало (бег на 1500 метров). В комбинированной эстафете наши бегуны показали четвёртый результат. Андрей Бородкин толкнул ядро на лучший личный результат сезона 18.98 метра и занял 6 место. Отметим, что ниже 6 места наши легкоатлеты результаты не показывали, и это позволило набрать солидную сумму баллов.



Женская сборная Украины, которая в 2004 году заняла на Кубке Европы 3 место, в этом году была только седьмой. Хуже нашей команды во Франции выступили только представительницы Швеции. Только дважды нашим спортсменкам удалось войти в тройку лучших. В беге на 1500 метров третьей была Татьяна Тобиас, в беге на 3000 метров третьей была Татьяна Головченко. Наталья Кущ заняла 4 место в прыжках с шестом.



Кубок Европы для 12-ти наших спортсменов и спортсменок стал генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который на этой неделе стартует в Москве.