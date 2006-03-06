Украинские гимнастки провалили первое Гран-при

В Москве прошёл первый этап серии Гран-при 2006 года. Наши спортсменки выступили в Москве на удивление слабо. Только 1 медаль везут ведущие гимнастки Украины с "Гран-при Москвы-2006". В упражнениях с лентой третье место заняла Наталья Годунко, которая уступила россиянкам Вере Сесниной и Алине Кабаевой, пишет Наш спорт.



Кабаева, которая в Москве выступала после долгого перерыва, собрала урожай из трёх золотых медалей. Наша Анна Бессонова к сожалению не смогла в Москве вмешаться в борьбу за награды. "Гран-при Москвы-2006" не стал для Бессоновой удачным. 6 место в упражнениях с лентой и 8 место с мячом - вот результаты нашей гимнастки на первом этапе серии Гран-при.