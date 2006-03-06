Для украиских фрийсталистов Давос лучше Турина

В швейцарском Давосе прошёл этап Кубка мира по фристайлу. После Олимпийских игр в Турине мастера акробатики впервые собрались вместе. За исключением Олимпийского чемпиона китайца Хана и бронзового призёра ХХ зимней Олимпиады россиянина Лебедева, в Давосе соревновались участники недавних Олимпийских игр.



От Украины на Кубке мира выступали Станислав Кравчук и Энвер Аблаев. В Швейцарии наши фристайлисты выступили достойно. Кравчук занял 4 место, а Аблаев показал 6-й результат. И для Станислава, и для Энвера это лучшие результаты на Кубке мира этого сезона, передает Наш спорт.



В соревнованиях у женщин выступала наша Татьяна Козаченко. В Давосе Козаченко не смогла бороться за высокие места, и в итоге заняла последнее, 11 место.