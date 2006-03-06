До рекорда Федотенко не достает одной шайбы

Украинец Руслан Федотенко забросил очередную, уже 18-ю, шайбу в нынешнем чемпионате НХЛ, пишет Наш спорт. До повторения собственного голевого рекорда сезона Руслану осталось забросить 1 шайбу. В сезоне 2002-2003, в свой первый год игры за "Тампу" Федотенко забросил 19 шайб в 76 играх. Сегодня в активе киевлянина 18 шайб в 58 играх.



"Тампа" играла против "Монреаль канадиенс", и уступила дома 2:6. Федотенко отличился во втором периоде, при счёте 0:2. В последних пяти играх своей команды Руслан забросил 3 шайбы.



В восточной конференции "Тампа бей лайтинг" занимает 7 место.