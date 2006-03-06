Украинские прыгуньи в воду открыли сезон со второго Гран-при

В немецком Ростоке прошёл второй этап Гран-при по прыжкам в воду. Украинские спортсмены пропускали первый этап Кубка мира, и состязания в Германии стали официальным открытием сезона для представителей Украины.



Из Германии с наградами возвращаются наши прыгуньи. В синхронных прыжках с 3-метровой вышки Кристина Ищенко и Елена Фёдорова заняли 2 место. Наши спортсменки уступили только китаянкам Ли Тинг и Гуо Жингжин. Тандем Олимпийской чемпионки и чемпионки мира набралив финале 305.10 балла, а наши девушки финишировали с оценкой 300.42.



Юлия Прокопчук заняла 3 место в прыжках с 10-метровой платформы. В синхронных прыжках с платформы, в паре с Екатериной Жук Прокопчук заняла 4 место.



В состязаниях мужчин Украину представляли Илья Кваша и Алексей Пригоров, которые в синхронных прыжках с 3-метровой вышки заняли в финале 5 место, пишет Наш спорт.