На чемпионате Европы по стрельбе украинцы завоевали 14 наград

В России завершился чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Команда Украины завоевала в Москве 14 медалей чемпионата Европы. По количеству завоёванных наград наша команда уступила только россиянам (у хозяев чемпионатат 28 наград). К сожалению, из 14-ти медалей в копилке нашей команды нет ни одного золота, пишет Наш спорт.



В последний день чемпионата Европы две награды завоевал Владислав Прянишников. Вначале крымчанин завоевал серебро в стрельбе по движущейся мишени, а затем в командных стрельбах по движущейся мишени вместе с Александром Зиненко и Дмитрием Яценко стал обладателем бронзовых наград.



В Москве в активе наших взрослых спортсменов и юниоров 8 серебряных и 6 бронзовых наград.