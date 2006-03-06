В Германии проходит семинар ФИФА

В Дюссельдорфе (Германия) проходит семинар ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) относительно подготовки к Чемпионату мира 2006 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ФФУ, передает УНИАН.



ФИФА и местный оргкомитет планируют предоставить национальным ассоциациям полный объем информации, в частности относительно общей политики, организации проведения матчей, гарантирования безопасности, изготовления, покупки, продажи и распределения билетов, по вопросам стадионов и тренировочных полей/комплексов, размещения, транспорта и маркетинга.



Также программа семинара насыщенна заседаниями различных рабочих групп. Так, накануне работала группа по медицинским вопросам, сегодня – официальный общий семинар для команд, а завтра будут заседать пресс-атташе, главные тренеры, рабочие группы по продаже билетов, вопросов безопасности и маркетинга. У 8 марта будут рассматривать вопрос размещению и транспортному обеспечению.



В мероприятии участвуют представители 32 национальных сборных, которые будут принимать участие в финальном раунде ЧМ-2006.



ФФУ представляет официальная делегация во главе с первым вице-президентом Федерации Александром Бандуркой. В составе украинской группы будут работать также вице-президент Владимир Лашкул, тренер команды Андрей Баль, менеджер сборной Олег Тарадай, врач Виктор Берковский, пресс-атташе Игорь Мирошниченко и рабочая группа по продаже билетов, которую возглавляет первый заместитель председателя правления СП «Украина Футбол Интернешнл» Олег Шкреба.



Семинар продлится до 8 марта.