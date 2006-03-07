«Лос-Анджелес Лейкерс» разорвал контракт с Медведенко

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» в понедельник разорвал контракт с украинским баскетболистом Вячеславом Медведенко. В этом сезоне 26-летний украинец до того, как в матче с «Миннесотой» повредил спину, провел всего лишь два матча.



Одновременно состав «Лейкерс» пополнился экс-защитником «Финикса» Джимом Джексоном, который подписал контракт в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне в составе «Санс» 35-летний баскетболист провел 27 матчей, набирая в среднем за игру 3,7 очка и делая 2,4 подбора, передает Спорт-Экспресс.



В ноябре форвард американского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной Украины Медведенко потерял сознание в лифте одного из филадельфийских отелей, когда команда собиралась отправиться в аэропорт. Этот эпизод шокировал баскетболистов «Лейкерс», поскольку при подобных обстоятельствах в прошлом месяце от сердечного приступа умер центровой «Атланты Хоукс» Джейсон Кулиер. По мнению тренера калифорнийцев Фила Джексона, украинец потерял сознание из-за сильной боли и истощения организма, сообщает Корреспондент.